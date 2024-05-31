CHANEL/シャネル マドモアゼル 二つ折り長財布ブラック シリアルシール付き

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良品❗️CHANELシャネルニューマドモアゼル二つ折り長財布ブラック×シルバー※数年前に大丸神戸店にて購入した正規品です。【ライン】ニューマドモアゼル★MadeinItaly【明記番号】1056・・55【サイズ】約W10.5cm×H18.5cm×D2cm【素材】ラムスキン【仕様】オープン開閉式札入れ×1ファスナー式小銭入れ×1カード入れ×8フリーポケット×4【購入価格】60.000円程度【付属品】なし(シリアルシールあり)【状態】目立ったキズや汚れ無し。購入してからあまり使う事無く大切に保存してましたので表面等に目立った傷や汚れも見当たらない綺麗な状態です。(小銭入れ未使用)⭐️新品では無いのでお安くお譲りさせて頂きます。★ひと目でシャネルと分かってしまう特徴的なダイヤ形のステッチではなく、縦に入ったストライプがポイントです。小さなCCロゴで、さりげなくブランドの存在感を出してくれブラックにホワイトのステッチでストライプを形成しているのもオシャレです。ユニセックスなデザインなので女性だけではなく男性でも違和感なく使って頂けます。＊家族にタバコを吸う者はおりません。#メンズ長財布#レディース財布#CHANEL#シャネル#HERMES#BVLGARI#LOUISVUITTON#BOTTEGAVEETA#タイガース素材···本革カラー···ブラック