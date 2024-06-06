新品未使用　ラルフローレン　ポロベア　マフラー　ブラック　RALPHLOREN

ご覧いただきありがとうございます。アメリカ公式ストアにて購入の正規品です。状態 新品未使用タグ付き商品名 ラルフローレン ポロベア マフラーカラー ブラックアメリカサイズ ワンサイズ縦178㎝×横28.5㎝＊商品の色味は光加減等で多少異なって見える場合がございます。＊お値下げ不可です。＊新品未使用ですが、自宅保管になりますので、折りじわ、たたみじわ等があります。ご理解ご了承の上、ご購入下さいませ。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック



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