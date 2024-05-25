converse one star スニーカー　黄色(値下げ中！)

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#Converse#ConverseOneStar#スニーカー#NIKE#ZOOMairメインカラー···イエロー人気モデル···converseワンスター特徴/機能/素材···スエード5年ほど前に下北沢にて購入しました。着用したのは半年ほどです。インソールがNIKEZOOMairとコラボしており、大変履きやすいです。