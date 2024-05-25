Pricedown✮PORTER DOUBLEウォレット 吉田カバンメンズ　財布

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財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革（ゴートスキン） お札入れる部分、小銭入れの中 など一部布製 使用感あり多少のスレ、汚れ（写真参考）あり山羊革ゴートスキン特有の滑らかな質感カードがとにかくたくさん入る！数回使用したもの数年前の品物ですが、革や縫い目に劣化はありません十分使用していただけます値下げしました13000円→5999円ありがとうございました。#PORTER#PORTERDOUBLEウォレット#二つ折り財布#ゴートスキン#山羊革#吉田カバン#値下げ