VANS スニーカー　Men US9 Women US10.5 美品

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VANS AUTHENTIC ローカットレザースニーカー

バンズ 27.5cmローカットスニーカー総柄シーン···カジュアル(普段使い)メインカラー···レッドスニーカー型···ローカット(Low)大切に履いていました。なかなか出会わないデザインだと思います。バンズがお好きな方にオススメです。バンズストリートスケートボードBMXサーフィンアメリカン保存状態は良いです。神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします！