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DSQUARED2 ディースクエアード 半袖 トップス ブラック ワッペン
商品番号 X67881593193
商品名

DSQUARED2 ディースクエアード 半袖 トップス ブラック ワッペン
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 4,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DSQUARED2Tシャツc563左胸ワッペンデザイン素材　　綿100％サイズ　S肩幅　45身幅　45袖丈　24着丈　72※多少の誤差はご了承下さい目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品のため神経質な人はご遠慮下さい
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