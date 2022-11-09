DSQUARED2 ディースクエアード 半袖 トップス ブラック ワッペン

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DSQUARED2Tシャツc563左胸ワッペンデザイン素材 綿100％サイズ S肩幅 45身幅 45袖丈 24着丈 72※多少の誤差はご了承下さい目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品のため神経質な人はご遠慮下さい