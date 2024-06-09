Supreme Horizon 5-Panel Cap Dхγхγхγ

#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeHorizon5-PanelCapシュプリームホライゾン5パネルキャップ地平線をモチーフにしたロゴのアップリケがフロントパネルに貼られた5パネルキャップ。K-ProductsのFarmlandCapをサンプリングしたものになります。ユーズドはたまに見かけますが、タグ付きの新品未使用が出回ることはめったにないかと思います。MossyOakCamo(出品中)、Pink(出品中)、Black(出品未定)の在庫がございます。カラー：Denim/デニムシーズン：2018fw生産国：アメリカタグ付き新品未使用ですが、生産から年月が経過しているので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品は納品書原本、タグになります。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送は型崩れを防止し、宅急便80サイズで発送致します。



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