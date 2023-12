【新品未使用】MBハイエンドカシミア100%ストール マフラー

新品】MBハイエンドカシミア100%ストール/マフラー | labiela.com 新品】MBハイエンドカシミア100%ストール/マフラー | labiela.com



2022年10月23日に発売され、即日完売した大人気の「MBハイエンドカシミア100%ストール」受注生産だったため購入は10月ですが、実際には1/15に届きました。完全に新品未使用の商品となります。同じ素材で5万以上で出しているブランドがあるとのことで人気を博しています。寒さに耐えれず他のカシミヤマフラーを買ってしまった為、出品致します。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···カシミヤ【公式サイトより引用】MBハイエンドカシミア100%ストール色:ブラック素材:カシミヤ 100%生産地:生地:中国縫製:中国サイズ展開:フリーサイズ全長200cm(横70×縦180+フリンジ各10cm)★購入について・即購入OK・早いもの勝ちです♪・コメントでやり取り中等であっても先に購入頂いた方を優先致します。・取置きは対応致しかねます。・深夜早朝の購入もお気になさらずにご購入下さい。・オンラインサイトで新品購入しました。・喫煙者はおらず、ペットも飼っておりません。・商品到着後の返品はお断り致します。予めご了承ください。