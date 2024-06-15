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new balance ML801NEA
商品番号 Q37445727074
商品名

new balance ML801NEA
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···パープル、オレンジニューバランス801です。あまり履かなくなった為、出品致します。ソールの減りもなく比較的まだ綺麗かと思います。箱は少し傷等もあります。#ニューバランス#ニューバランス801#newbalance
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