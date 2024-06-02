ポケモンカード　クレイバースト　1BOX シュリンクなし　未開封

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商品詳細
即購入歓迎です。ご覧頂きありがとうございます。クレイバースト1BOXシュリンクなしペリペリなし30パック未開封です。ボックスごと購入にて製造番号一致封入率通りsr以上1枚以上確定封入です。画像確認、素人保管ご理解の上購入願います。BOXごと30パック入った状態で発送致します。らくらくメルカリ便宅急便コンパクトで発送致します。よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス(box)
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