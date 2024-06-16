クロコダイル 長財布



＜ロダニア＞クロコダイル長財布



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クロコダイル長財布 ワニ革バックポケット付き。カード6枚収納可能。お札収納3箇所。サイズ横約18.5cm,縦約9.5cm柄・デザイン···その他素材···本革財布形···長財布カラー···ブラウン全く使わないので、不要品整理のため出品しました。自宅保管、ユーズド品にご理解頂ける方お願いします。不明な点はコメントお入れください。お値下げは常識の範囲でお願い致します。#クロコダイル#ワニ革#鰐#財布#長財布