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クロコダイル 長財布
商品番号 M45093432752
商品名

クロコダイル 長財布
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 14,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロコダイル長財布　ワニ革バックポケット付き。カード6枚収納可能。お札収納3箇所。サイズ横約18.5cm,縦約9.5cm柄・デザイン···その他素材···本革財布形···長財布カラー···ブラウン全く使わないので、不要品整理のため出品しました。自宅保管、ユーズド品にご理解頂ける方お願いします。不明な点はコメントお入れください。お値下げは常識の範囲でお願い致します。#クロコダイル#ワニ革#鰐#財布#長財布
http://narcologia.ru/goods/Stanford344673.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial800616.html
http://narcologia.ru/goods/slide404687.html
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