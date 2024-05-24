ニューエラ 59FIFTY サンディエゴパドレス ダルビッシュ有 海外限定品 ...

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商品詳細
ニューエラ 59FIFTYサンディエゴパドレスダルビッシュ有海外限定品です新品未使用品ですサイズは71/2です在庫数は1つとなりますのでコメント途中でも購入者様を優先させていただきます発送はニューエラ公式のダンボールに入れ60サイズで型崩れがない様にお届けいたします！ニューエラ公式ダンボールは無くなり次第で無地の60サイズダンボールに変更してお届けいたします！
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