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ポールスミスコレクション　最高級シルクネクタイ　ストライプ　ビジネス
商品番号 Y90155188979
商品名

ポールスミスコレクション　最高級シルクネクタイ　ストライプ　ビジネス
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。フォロー割始めました。1000円以下は50円引き1000円から2999円まで100円引き3000円以上は200円引きいたします。まとめ売りは1本につき100円のお値下げをいたします。ぜひご検討ください。それ以外でも値下げ交渉ある方はコメントでお願いします。厳選して選んだ高級感のあるusedネクタイですが新品価格の半額以下で出品しております。ビジネスシーンや友人の結婚式、成人式や入学式など様々なシーンで使えるネクタイは自分が気に入った人とは被らない、こだわりのアイテムを揃えてみてはいかがでしょうか？【size】剣先幅：9cm【素材】：シルク100【condition】目立った傷や汚れ無し気に入ったアイテムが見つかりましたら1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！またこちらで気づかない小さな汚れ等はあるかもしれませんのでご了承下さい。柄・デザイン···ストライプカラー···ブラック
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