GIVENCHY プリントTシャツ

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GIVENCHYプリントTee着用回数：試着のみ。状態も綺麗です。サイズ：S参考までに。173cm65kgガッチリでも着れま。100%コットンポルトガル製FWRDスタイル番号GIVE-MS42メーカースタイル番号15W7166651GIVENCHYジバンシー