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【限定品】CHUMS×ポルカドットスティングレイ完全受注生産Tシャツ2枚セット
商品番号 E73911349010
商品名

【限定品】CHUMS×ポルカドットスティングレイ完全受注生産Tシャツ2枚セット
ブランド名 チャムス
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHUMSとポルカドットスティングレイの完全受注生産で販売されたTシャツです。サイズはXL、CHUMSの型を使用して作られてますので、詳細なサイズはCHUMSのサイトをご確認ください。https://www.chums.jp/guide/04洗濯のために開封しておりますが、着用は一度もありません。もう新規生産はありませんので、是非ご利用ください。グッズ種類···Tシャツ#CHUMS#チャムスCHUMSTシャツチャムスTシャツ#POLKA#POLKADOTSTIKGRAY#ポルカドットスティングレイ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/kindness742105.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial989416.html
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