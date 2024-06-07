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LFYT×NEW ERA 59FIFTY 20TH ANNIVERSARY
商品番号 E95348272529
商品名

LFYT×NEW ERA 59FIFTY 20TH ANNIVERSARY
ブランド名 ラファイエット
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LafayetteとNEWERAコラボのキャップになります。サイズは【74/1】になります。Lafayette創立20周年を記念してリリースされるLFロゴNEWERA59FIFTY。フロントパネルは、定番のLFロゴを立体刺繍に加え、ブランドがスタートした2003を表す『03』、20周年の節目2023を表す『23』を同色で刺繍。ライトサイドには、シーズナルデザインのサイドパッチとして、20THANNIVERSARY仕様の特別なエンブレムを採用。随所に施された光沢感のある刺繍糸も魅力のひとつ。バックには、LFYTロゴを刺繍。アンダーバイザーには、高級感のあるグレーのスウェード生地を使用。定番のネイビー1種と、ナチュラルをベースとした2トーンカラー2種の3タイプをラインナップ。お好みで付け替えを楽しめるLFロゴのピンズが付属します。1度着用しましたが似合わなかったので出品します。完売商品になります。カラー···ホワイト形···ベースボール
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