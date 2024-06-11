【新品】フェラガモ　カードケース　長財布

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イタリア購入品の新品となります。・本体・付属カードケース・箱の3点になります。・サイズ （本体）W９xH15（開くと倍の大きさです） （カードケース W6.2xH9.2）本体はカードを10枚入れられるポケットと大きなポケットが4つございます。付属のカードケースは両面に1つづつポケットがございます。日本のお札ではそのままでは入らないと思われます。※素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。新品未使用の為、返品には応じかねますので同意いただける方のみ、購入をお願いします。また、過度な値下げ交渉や意味のわからない書き込みは削除させていただきます。その他にも順次ブランド物などを出品いたしますので、よろしければ見ていただければ幸いです。