未使用品 PRADA ジップウォレット 380

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#送料無料でお得にお買い物！#プラダのお財布特集！#長財布集めてみました！#ブラック大好き！管理番号：380ブランド名：プラダランク：Sカラー：NERO素 材：SAFFIANOTRIANG品 番：2ML188サイズ：Ｗ21cm・Ｈ12cm・Ｄ2.5cm------------------札×2小銭×1カード×12その他×1------------------プラダ正規品のジップウォレットです。未使用品・冊子・ギャランティーカード・箱付きです。ダメージ等の無い極めて綺麗な状態です。パスポートや通帳等が収まるサイズ感です。ブラックレザーに三角のロゴプレートが印象的なお財布です。☆ご覧いただきありがとうございます☆他フリマアプリなどにも出品しておりますので、突然出品を取り消すことがございます。☆箱等の付属品につきまして説明文にはない多少のダメージがある場合がございます。☆新品未使用品極美品など状態の良いアイテムを日々出品中です！お気軽にコメントください。■古物商許可証■神奈川県公安委員会第452530008366号★商品の購入情報詳細★一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店古物商市場・エコリングオークション・ブランドオフオークションなど検索ワード財布ウォレットPRADAジップラウンドファスナーウオレットジップファスナーウォレットラウンドファスナー長財布ラウンドファスナー財布長財布三角ロゴオーガナイザー黒