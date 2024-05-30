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クリームソーダ TEDDY BOY バンダナ
商品番号 Y52429150745
商品名

クリームソーダ TEDDY BOY バンダナ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・クリームソーダドクロTEDDYBOYバンダナ（番号入り）30〜40年前、当時購入して壁に飾っていたため、四隅に画鋲で留めた形跡があります。（画像3枚目参照）他出品のものもあわせてご希望の場合はお値引きしておりますのでお声がけください。即購入可能です。CREAMSODA
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