クリームソーダ TEDDY BOY バンダナ

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商品詳細
・クリームソーダドクロTEDDYBOYバンダナ（番号入り）30〜40年前、当時購入して壁に飾っていたため、四隅に画鋲で留めた形跡があります。（画像3枚目参照）他出品のものもあわせてご希望の場合はお値引きしておりますのでお声がけください。即購入可能です。CREAMSODA
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