【極美品　入手困難】ジャンニヴェルサーチ　ベルト　ブランドロゴ　キャンバス　黒

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【ブランド】GIANNIVERSACE【商品詳細】・極美品 逸品・希少品 入手困難・ベルト キャンバス地 金具・ブランドロゴ・ブラック 黒・ロゴ刻印ほとんど出回っていないアイテムです。気になる方はお早めにどうぞ。【状態】特に大きな傷や汚れはなく、まだまだ末長くお使いいただけます。【カラー】ブラック 黒【デザイン】キャンバス ブランドロゴ 刻印 金具【サイズ】表記サイズ なし全長:120幅:4.5＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)