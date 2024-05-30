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【極美品　入手困難】ジャンニヴェルサーチ　ベルト　ブランドロゴ　キャンバス　黒
商品番号 D16469229215
商品名

【極美品　入手困難】ジャンニヴェルサーチ　ベルト　ブランドロゴ　キャンバス　黒
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】GIANNIVERSACE【商品詳細】・極美品　逸品・希少品　入手困難・ベルト　キャンバス地　金具・ブランドロゴ・ブラック　黒・ロゴ刻印ほとんど出回っていないアイテムです。気になる方はお早めにどうぞ。【状態】特に大きな傷や汚れはなく、まだまだ末長くお使いいただけます。【カラー】ブラック　黒【デザイン】キャンバス　ブランドロゴ　刻印　金具【サイズ】表記サイズ　なし全長:120幅:4.5＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)
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