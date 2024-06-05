【RYOGA SKATER-BASS】エレキベースLuminous black

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RYOGASKATER-BASSです。33インチスケールのベースを試して見たく以前購入しました。ロングスケール（34インチ）と比べ、1インチの差ですが、実感はかなり弾きやすく感じます。運指が楽に行えるので、ロングスケールでは大変だったフレーズが弾けたりと、とても良いインプレッションです。状態は良好です◎現状、電装系、ネック共に問題ありません。ピック、指、スラップと、オールマイティに弾きやすいセッティングをしております。ナットをTUSQに換装、指置きを追加しております。カラーはルミナスブラックで、塗りつぶしの黒色ではないので、光が当たると綺麗です。純正ソフトケースをお付けします。概ね美品かと思いますが、細かな傷や打痕、汚れ等はありますので、中古楽器に充分ご理解の上ご検討下さいませ。発送は長方形の楽器段ボールで梱包してお送り致します。（段ボールはリサイクル品を使います。）※発送は土日祝日になりますので、予めご了承下さい。ご検討の程、宜しくお願い致します。