ドミニクフランス　ネクタイ　スター　クラウン

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ご覧頂きありがとうございます。よろしければこちら#NADのネクタイ#NADのDominiqueFranceもどうぞフォロー割引でフォローしていただきましたら5%お値引きします！それぞれコメントお願いします！●ブランドドミニクフランスのネクタイです。DominiqueFrance●サイズ全長約140cm大剣幅約11.5cm●コンディション目立った汚れ、傷は見つけられません。まだまだ使用可能です！●材質シルク100%●購入先エコリングにて購入あくまでも中古品（used）ですのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。折りたたんで発送いたしますので多少のシワがつく可能性があります。シワは当て布をしたスチームアイロンしていただくと取れる場合があります。もしくはクリーニングに出すことをお勧め致します。神経質な方はご遠慮ください。汚れや傷をチェックしていますが見落としがある場合もございます。ご了承下さいませ。画像の写り方によって色多少違いがあることがございます。ご了承くださいませ。他のフリマサイトなどでも出品しております。突然非公開になる場合があります。お早めにご購入ください。即購入可能です！他のネクタイはこちらから#NADのネクタイ管理番号230090145ー5カラー···ブラック