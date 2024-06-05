PBネックバーズアイ/ローズ指板(ジャンク）

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PBネックバーズアイメープル/ローズ指板ジャンク（未塗装）※ねじれ気味のためジャンク扱いです。修正して使って下さい。国産フェンダースケールのPBローズ指板未塗装の状態自作用に入手しましたが10年以上手付かずで放置したままでした。日本製で仕上げはきれいです。細かいバーズアイが全体に入っています。撮影のためにアルコールで濡らして木目がよく見える状態で写真を撮っています。少し6弦側がハイ起き気味ブリッジを高くすればすり合わせだけで使えると思います。ダメでもフレットを打ち換えまで作業する覚悟のある人。ロッドはよく効きます。ナット幅:41.8㎜エンド幅:64.0㎜エンド部厚さ:25.5㎜現状でのお渡しになります。状態に関してのクレームはお受けできません。以上の仕様と状態をご理解ご納得の上で塗装、組込、調整までご自身で出来る方にご購入お願いします。疑問、質問は購入前にコメントをお願いします。種類...エレキベースアクセサリー・パーツ...ネック