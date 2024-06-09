【鑑定済み】EMPORIO ARMANI メンズベルト Y4S074

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ブランド品専門サイト【LUCE】へようこそ！※ご購入前に必ず【プロフィール】をご確認下さい※ご購入前に必ず【在庫確認】をお願いいたします※商品説明に記載しております「定価」につきましては当店が独自調査したものですので表記に誤りがある場合がございます。あくまでも目安として参考にしてください。◆フォロワー様特典◆☆ギフトラッピング無料☆送料無料☆直送配送対応可☆300円OFF【商品説明】品名：エンポリオ・アルマーニ（EMPORIOARMANI）メンズベルト状態：新品・未使用定価：公式サイトに掲載が無い為、定価価格不明品番：Y4S074カラー：BLACK/BLACKブラック（88001）金具色：シルバー素材：レザーサイズ：バックル→約W4×H4.6cmベルト幅→約3.5cm全長→約128.5cm穴→5穴（2.5cm間隔）最大ウエスト→約118cm仕様：ベルトカット可、リバーシブル仕様フリーサイズ原産国：イタリア付属品：純正BOX、ギャランティカード公式オフィシャルサイト未発売のメンズベルトです。日本国内では入手困難な希少アイテム。お洒落なデザインで注目度抜群！ベルトカット可能なのでご自身で調整可能なリバーシブルベルト。大変お手頃価格で販売しておりますので是非お早めにどうぞ！ご購入頂いた際はしっかりと梱包しご発送致しますのでご安心下さいませ！！ご不明点などございましたらご遠慮無くコメント下さい！！