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浜田省吾 写真集 ROAD OUT パンフレット ON THE ROAD ’83
商品番号 S44905836997
商品名

浜田省吾 写真集 ROAD OUT パンフレット ON THE ROAD ’83
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【写真集\u0026パンフレットセット】浜田省吾SHOGOHAMADA浜田省吾写真集“ROADOUT”帯付き撮影＆デザイン:田島照久*浜田省吾による書き下ろしストーリー収録ISBN:4877280510定価(本体¥7,619+税)ONTHEROAD‘83ツアーパンフレット*おまけで、チラシ等お付けいたします。ーーーーーーーーーーー写真集は、コレクション目的だったので、数回パラパラ目を通しただけで、ページ折れはありません。布製カバーや側面に、経年劣化によるシミなどがあります。(写真4枚目)帯は、経年劣化によるしみや汚れがあります。(写真3枚目)ケースには、特に目立つキズや汚れはありません。パンフレットは、かなり昔譲っていただいたものです。外側には、経年劣化による擦れや凹み等がかなりありますが、内側は特に目立つ汚れやキズはありませんので、若くてかっこいい浜田さんをお楽しみいただけると思います♡とても古いものですので、入手は難しいと思います。全て自宅保管品になりますので、ご理解のある方のみお願いいたします♪ーーーーーーーーーーー《コメント、ご購入前にプロフィールをご一読ください！》他にも浜田省吾さんのレアアイテム出品準備中♫★バラ売り不可ShogoHamada浜田省吾ハマショーはまだしょうごOntheRoadtourオンザロードツアーroad\u0026skyロードアンドスカイ限定レア希少コンサートライブイベント写真831983パンフレットパンフ写真集ロードアウトTeruhisaTajimaたじまてるひさ撮影デザイン本書籍ブックPhotobookK100
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