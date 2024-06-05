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新品タグ付き　シカゴブルズ1997年5回目優勝記念キャップ　ヴィンテージ品
商品番号 E51097208676
商品名

新品タグ付き　シカゴブルズ1997年5回目優勝記念キャップ　ヴィンテージ品
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シカゴブルズが1997年に5回目の優勝をした記念のキャップです。過去4回の優勝年も真ん中に小さくデザインで入っています。90年代のブルズ黄金期に購入したものです。OfficialLicensedのタグ付きです。気になるシミや損傷はございませんが、長年自宅保管していたものですのでご了承ください。カラー···ブラック即日配送
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