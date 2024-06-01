デッドストック　toto Tシャツ95/96 tambuツアー　バンドT

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商品詳細
totoの95/96ワールドツアーのTシャツです。nicemanコピーライトのオフィシャル品。もちろん当時ものですがバキバキのデッドストック。サイズはLでおよその実寸で幅55丈73。サイズも大きめで最高ですしデザインも最高。なかなか出てこないと思います。デッドストックとはしましたがヴィンテージにご理解ある方のみお願いします。お探しの方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/influenza611393.html
http://narcologia.ru/goods/kindness810505.html
http://narcologia.ru/goods/providence252994.html
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