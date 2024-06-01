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デッドストック　toto Tシャツ95/96 tambuツアー　バンドT
商品番号 V60699396555
商品名

デッドストック　toto Tシャツ95/96 tambuツアー　バンドT
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

totoの95/96ワールドツアーのTシャツです。nicemanコピーライトのオフィシャル品。もちろん当時ものですがバキバキのデッドストック。サイズはLでおよその実寸で幅55丈73。サイズも大きめで最高ですしデザインも最高。なかなか出てこないと思います。デッドストックとはしましたがヴィンテージにご理解ある方のみお願いします。お探しの方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/influenza611393.html
http://narcologia.ru/goods/kindness810505.html
http://narcologia.ru/goods/providence252994.html

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