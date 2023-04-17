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- 新品レア 2007 STUSSY Freaks Tee ヴィンテージ
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商品詳細
新品未使用タグ付きサイズL 身幅約55 着丈約74STUSSYのフリーカルチャーを象徴するレトロなアプローチのグラフィックT現在のSTUSSYでは まずないようなグラフィックTです33
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