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月曜日迄価格！ミズノ　ゴアテックス　ME-05GTX　3E
商品番号 H39057302473
商品名

月曜日迄価格！ミズノ　ゴアテックス　ME-05GTX　3E
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...gore-tex(ゴアテックス),防水昨年、雨天時に着用しました。約10回程です。ミズノ史上最高のシューズ用高反発素材MIZUNOENERZY使用といううたい文句にそぐわぬ履き心地です。ただ履いて立っているだけで、気持ちいいシューズというのは生まれて初めて体験しました。靴裏が独特で、雨天時でも滑りません！着用に関しまして、ダイソーの結ばない靴紐を装着しスリッポンとして履いておりました。元々の紐もあります。箱は破棄したため、付属しません。ナイキ　ニューバランス　ゴアテックス　サロモン　アシックス　プーマ　ミズノ２５２４．５２６　キーン　ノースフェイス　オン　ホカオネオネ　トレッキング　ブルックス　ポニー　プロケッズ　コンバース
http://narcologia.ru/goods/calling194450.html
http://narcologia.ru/goods/message735027.html
http://narcologia.ru/goods/recycling318614.html
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