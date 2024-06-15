ステッカー付き　wtaps 59FIFTY LOW PROFILE / CAP

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商品詳細
新品wtaps59FIFTYLOWPROFILE/CAP/POLY.TWILL.NEWERA®.LEAGUEカラー···ブルー高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材であるNEWERA®︎オリジナルのポリエステルツイルを使用したボールキャップ。低めのクラウンとプレカーブ仕様のバイザーが特徴。フロントパネルと右サイドパネルに刺繍モチーフ。サイズ展開はNEWERA®︎の基準で4サイズ展開。FABRIC:POLYESTER100%サイズはＭになります。Lab限定のステッカーもお付け致します。新品未使用です。ご検討よろしくお願い致します。
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