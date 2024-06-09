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ワンピースカードゲーム　まとめ売り　バラ売り可
商品番号 F83044109758
商品名

ワンピースカードゲーム　まとめ売り　バラ売り可
ブランド名 ワンピース
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROMANCEDAWN1box謀略の王国1box新時代の主役3パックを開封したカードになっております。開封後すぐスリーブに入れたため新品です他にも約200枚のC、UCもおまけでおつけすることも可能です。シャンクスクイーンモンキー•D•ルフィキャベンディッシュドンキホーテ•ドフラミンゴキングロブ•ルッチクロコダイルユースタス•キッドミス•オールサンデーシュガーネフェルタリ•ビビイッショウレベッカロロノア•ゾロカイドウ値下げ交渉可能です販売方法···単品販売方法···まとめ売り販売方法···単品販売方法···まとめ売り
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