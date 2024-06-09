ワンピースカードゲーム　まとめ売り　バラ売り可

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商品詳細
ROMANCEDAWN1box謀略の王国1box新時代の主役3パックを開封したカードになっております。開封後すぐスリーブに入れたため新品です他にも約200枚のC、UCもおまけでおつけすることも可能です。シャンクスクイーンモンキー•D•ルフィキャベンディッシュドンキホーテ•ドフラミンゴキングロブ•ルッチクロコダイルユースタス•キッドミス•オールサンデーシュガーネフェルタリ•ビビイッショウレベッカロロノア•ゾロカイドウ値下げ交渉可能です販売方法···単品販売方法···まとめ売り販売方法···単品販売方法···まとめ売り
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