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【希少デザイン☆カラー紫】STUSSY　ラスタライオン　バックロゴ　半袖Tシャツ
商品番号 B20339215610
商品名

【希少デザイン☆カラー紫】STUSSY　ラスタライオン　バックロゴ　半袖Tシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品文✅はじめにご覧頂き、ありがとうございます。・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。シュプリーム・ステューシー・ナイキ・カーハート・ノースフェイス・FR2など幅広いアイテムを取り揃えています(^^)        ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️         #古着はじめましたレディースも✅商品情報・ブランド：　　　　stussy　　　　ステューシー・色柄：　　　　　　パープル　　　紫・サイズ表記：　　　Ｌ・素材：　　　　　　コットン・状態：　　　　　　両面ロゴ共にロゴのプリント　　　　　　　　　　剥がれ、割れあり✅サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈：76身幅：56肩幅：54袖丈：27※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から最短当日〜3日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。
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