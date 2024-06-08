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商品詳細
長野県信濃大町発 AKIRACRAFTの財布です。AKIRACRAFTは、アウトドアや釣り愛好家の間で人気を博していて、その精密なデザインはまさに匠の技です。伊勢丹新宿店で紹介されるなど、知る人ぞ知る、素晴らしいブランドです。AKIRACRAFTの商品は、使う程に味わいが増す為、長く愛用できるものばかりです。こちらは、コレクション目的で実家倉庫にあったもので、未使用です。同じデザインのキーホルダーと小物入れも出品中です。
http://narcologia.ru/goods/injure248667.html
http://narcologia.ru/goods/capitation841608.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate694077.html
匠の技 未使用AKIRA CRAFT財布
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http://narcologia.ru/goods/injure248667.html
http://narcologia.ru/goods/capitation841608.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate694077.html
匠の技 未使用AKIRA CRAFT財布
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匠の技 未使用AKIRA CRAFT財布
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