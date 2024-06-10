エルメス 7226 UA ネクタイ 小物 アニマル柄 ジャガー ロゴ シルク

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エルメス7226UAネクタイ小物アニマル柄ジャガーロゴシルクネイビー商品情報●ブランド名●【HERMES エルメス】●サイズ●【全長 145cm 剣先幅 8.5cm】●状態●【Bランク】●ダメージ●【一部薄シミ/薄汚れ(小)】※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます