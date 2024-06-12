トムフォード 長財布　です

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商品詳細
2019年4月に購入しました。14万円前後でした。。使用は3ヶ月前後です。出品理由は、プレゼントに財布を頂いたので使わなくなりました。使用感はほとんど無く、写真の通り箱等もあります。【色】ブラック金具：ゴールド【サイズ】10x19x2cmサンローラン セリーヌグッチDior好きな方に是非見てもらいたいです！【商品詳細】・ブラックレザー・ゴールドロゴ・ラウンドジップクロージャー・ジップコインケース
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