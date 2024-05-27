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KMRii ヴィンテージ ベルト
商品番号 U14688614513
商品名

KMRii ヴィンテージ ベルト
ブランド名 ケムリ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROYALFLASHにて購入しました。数回程度しか着用していないのですが購入当初から、くすみなどのヴィンテージ加工が施されていました。全長110cmピンからホールまで最短約75cm、78cm、81cm、84cm、87cmです。L.G.B.ルグランブルー14thAddictionSHARESPIRITシェアスピリットIFSIXWASNINEイフシックスワズナイン
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