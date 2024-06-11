究極超人あ～る　直筆サイン　塩沢兼人　冨永みーな　川村万梨阿　笠原弘子　1名不明

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究極超人あ～るイメージアルバム発売イベントでいただいた直筆サインです▲取引メッセージや挨拶無しでご購入いただけます▲右上 塩沢兼人左上 不明（知ってたら教えてください）右下 冨永みーな中下 川村万梨阿左下 笠原弘子古いものなので変色や汚れがあります画像参照のこと★他の商品とまとめ買いいただくと2つ目の商品を50円引き、3つ目の商品を60円引き、以降商品が一つ増えるごとに70円、80円と割引額を増やします。例 商品を五個まとめ買いいただくと、商品合計−（50＋60＋70＋80＝260円）少しづつ値下げしますので気になる方はいいねして時々チェックしてください