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Supreme キャップ　Fuck All Y'all 5-Panel Cap
商品番号 Q87004749519
商品名

Supreme キャップ　Fuck All Y'all 5-Panel Cap
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 14,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

supremeシュプリームキャップカラー:ネイビーSupreme2010Autumn/Winterメルカリでもほぼ出回っていない希少なアイテムになります。デッドストック品につき、早い者勝ちでお願い致します。IceCubeのアルバム「ThePredator」のジャケットをサンプリングしたホワイトとブラックを使ったボックスロゴがフロントに刺繍された5パネルキャップになります。supreme史上でもかなりレアなボックスロゴになります。極めつけはサイドに入った「FuckAllY'all」のレッドの刺繍。「Fuck'emAll」同様2pacネタとなります。※サイズはパチパチで調整可能素材表示タグは邪魔で切り離してます。ブランドタグのMADEINUSA表記は残っております。目立つ痛みは無く製造年から見ると美品ですが、古着にはなりますので完璧な物をお求めの方はお控えください。形···ベースボール#アイスキューブ#icecube#nwa#ヒップホップ#hiphop
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