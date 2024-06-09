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【試着のみ】即完 限定品 NEWERA KONAMI キャップ 12球団 刺繍
商品番号 F43263987170
商品名

【試着のみ】即完 限定品 NEWERA KONAMI キャップ 12球団 刺繍
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠に有難うございます(^^)☑︎商品詳細NEWERAKONAMIeBASEBALLPROLEAGUEマルチカラーで映える12球団の刺繍が目を惹く逸品です！コラボ商品で即完品のため、市場での流通も少なく希少価値が高騰しております！付属品はありませんが、試着のみ美品です！お探しの方も多かったと思いますので、是非この機会にお譲り致します^^☑︎採寸頭周り約57cm〜62cmスナップバック調整分ツバの長さ7cm平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。●注意事項○古着ですので、完璧、美品を求める方や、汚れ等神経質な方は、トラブル防止のため、ご購入ご遠慮下さいませ。○状態等は主観部分もあると思いますので、予めご了承下さいませ。○画像は色加工せず載せています。自宅の照明の関係で分かりにくい場合は、コメント欄からお問い合わせ下さいませ。○商品によって割引によるお値下げも可能ですので、お気軽にコメント下さいませ。○正規品の確認はリユースショップなのでSHOPが買取り時に鑑定済です。●その他ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくコメント下さいませ。☑試着のみ即完売完売品限定品美品極美品コラボ希少品入手困難NEWERAKONAMIニューエラコナミベースボールキャップキャップ12球団刺繍eBASEBALLPROLEAGUEベースボール野球カラー···ブラック形···ベースボール
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