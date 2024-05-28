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ダンヒルの財布
商品番号 Y53589002184
商品名

ダンヒルの財布
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様】「季節」春/夏/秋/冬「対象」メンズ/レディース「付属」小銭入れ×1/お札入れ×2/カード入れ×4/オープンポケット×2/シルバープレート使用回数は非常に少なく大きな傷もなく新品の香りがまだ残っている状態です！高すぎず安すぎない財布としてどうでしょうか？財布形···二つ折りカラー···ブラック
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