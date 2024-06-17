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Crossover Culture Menace バスケットシューズ 29cm
商品番号 K25734223147
商品名

Crossover Culture Menace バスケットシューズ 29cm
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)シーン···バスケットボールアメリカで購入したのです。スーパーライトなTwitchfoamは、高いエネルギーリターンを持つように設計され、追加のバウンスを提供します。デュアルTPUシャンクが安定性とサポートを追加します。ウェーブボーンゴムのアウトソールが粘着力を提供します。通気性のある4方向のサポートのためのリップストップナイロン。フルグレインレザーアクセント。海外限定カラー29cm。
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