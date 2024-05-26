真鍮製バックル 栃木レザーベルト 茶 40mm幅

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信頼と実績の国内最高峰の栃木レザー（牛革）を使用したカジュアルベルトです。幅は約40ｍｍ、厚みは４ｍｍ前後。色は茶色です。天然素材の為、革によっては色合い濃度が異なります。バックルは真鍮製、デザインは人気のある八角タイプです。バックルは取り替え可能です。サイズは下記の７種類よりお選びください。サイズはジーンズのインチとは違う場合がありますのでセンチでご確認ください。全長はバックルとベルトの接続部分よりの長さとなります。（最後の画像を参考にしてください。）３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置７０ｃｍ、７２．５ｃｍ、７５ｃｍ、７７．５ｃｍ、８０ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７５ｃｍ、７７．５ｃｍ、８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ）４０インチ（全長１１５cm・穴の位置９５cm、９７.５cm、１００cm、１０２.５cm、１０５cm）４２インチ（全長１２０cm・穴の位置１００cm、１０２.５cm、１０５cm、１０７.5cm、１１０cm）革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面には血筋、シワ、小傷などがありこれらの状態は皮革製品、特有の痕跡ですので決して不良品などではありませんのでご理解願います。栃木レザーの証明であるシリアルナンバー入りの赤タグをお付けしています。素材···本革