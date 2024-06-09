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サンリオ シュガーバニーズ オルゴール♡
商品番号 W86627417733
商品名

サンリオ シュガーバニーズ オルゴール♡
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※音なりません。かなり昔の物なので汚れや黄ばみがあります。音は鳴りません。ネジを限界まで回してしまっており固いです。写真5枚目のようにシュガーバニーズがいるバネの部分も真っ直ぐではありません。小物やアクセサリー入れに使う分としては使えると思います！御理解頂ける方のみご購入をお願い致します。#サンリオ#シュガーバニーズ#しろうさ#くろうさ#アクセサリー入れ#オルゴール
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