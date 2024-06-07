メンズ/レディース★ライトブラウン シャークスキン 本革ベルト

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定価1万5000円カラー ライトブラウン材質 シャークスキン鮫革全長 108cm※金属バックルを除く革部分の長さ適用サイズウエスト96cmまで※バックル金具から穴までの最長距離幅 30mm〇商品製造元説明イギリスBURBERRY社の製品を国内生産していたメーカーの製品です。革の仕入れ、デザイン、バックル意匠まで一貫管理で製造されていました。日本の職人が丁寧に一品ずつ仕上げた純国産品です。試着程度で未使用品ですが、経年劣化のため主に本体裏にダメージががあります。状態については画像にてご確認ください。ご質問や追加画像などありましたら、お気軽にコメント欄よりお願いします。バックル金具を外し、お手持ちのハサミでベルト部分を切ってサイズを細かく調整することができます。プチプチとビニール袋で梱包し、ゆうパケットポストにて迅速に発送いたします。ご質問や追加画像などありましたら、コメント欄でお気軽にお声かけください。素材...本革カラー...ブラウン