旧裏 エーフィ\u0026わるいエーフィ ポケモンカード 旧裏２枚セット

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閲覧ありがとうございます子供の頃集めていたカードです状態は写真にてご確認の方よろしくお願い致しますこの写真部分で乗ってないなど、どこか別の場所を見たい方はコメントください写真撮ります※中古品に関してご理解頂けない方や、素人保管になりますので神経質な方はご購入をお控え下さい※購入後、すり替え防止などのためキャンセル、クレーム、返品等には一切応じられませんのでご注意ください発送の際はスリーブ・ローダーに入れ防水・折れ対策をし、発送致しますバラ売りはしておりません値下げ交渉はしておりません