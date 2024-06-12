極希少　ゲンテン　genten がま口サイフ

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【商品名】ゲンテン がま口サイフ 二つ折り財布 三つ折り財布 折り財布 口金【商品説明】軽く、強く、美しく。三拍子そろった特徴を持つ、ゴート(山羊革)を使用。特徴的な表面のシボ、ウェット感のある個性的な質感。そのゴートにウォッシュ加工をかけ、表面に焦がし加工を入れました。口金タイプのオールインワンな二つ折り財布。柔らかく使いやすい革のサイフです。サイズはコンパクトですが、収納も多く使いやすいと思います。写真に写っている保存袋に入れてお届け致します。コイン入れの部分に少し汚れがみられますが、他は目立つような傷や汚れはありません。中古品としてはかなり状態は良い方かと思います。本革製品なので、傷や汚れは付きやすい商品です。細かい点を気にされる方は購入をお控えくださるようお願いいたします。【サイズ】《平置き》高さ：約10㎝横：約12.5㎝厚み：約3.5㎝