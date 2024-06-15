TENDERLOIN　テンダーロイン　キャップ　CAP　紺　ネイビー　RATS

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TENDERLOIN（テンダーロイン）のキャップです。カラーはネイビー。多少の使用感はありますが、コットン素材で元々ユーズド風なので、比較的に綺麗な状態だと思います。状態は写真でご確認ください。畳んで発送させていただきますのでご了承いただける方のみご検討ください。絶版品なのでお探しだった方は是非。s-230