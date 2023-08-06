数回使用自宅保管dunhillダンヒル二つ折り財布札入れ色ブラウン素材牛革サイズ縦9.5cm横12cm×2札入れ2、カード入れ8、ポケット2小銭入れはありません。付属品は箱、ギャランティカードスレはありますが、コバ割れもなく状態は良いと思います。神経質な方はご遠慮ください。お値下げ不可です。その他、様々なジャンルの物を出品しています。#Joyの出品一覧#dunhill#ダンヒル#二つ折り財布#札入れ



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