ヴィヴィアンウエストウッド　エンベロープ　二つ折り財布　レザー

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VivienneWestwoodの二つ折り財布です。素材に高級感があり、スタイリッシュですが収納力もあり使いやすいと思います。★サイズ★横 約12cm縦 約9.5cmマチ約2cm※平置き実寸アニエスベー、財布、横、12縦9.5巻紙にお札入れに小銭入れ1カード入れ6★仕様★カード入れx6小銭入れx1お札入れ×2★色★ブラック（公式では黒ですが見た目はダークブラウンよりです。）★購入場所★古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入。全て真贋鑑定済みの商品になります。当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません。★状態★使用に伴うスレ小傷はございますが（表面小銭入れカード入れ部分:写真参照）まだまだ活躍できるお品です♡※あくまでも中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。他同ブランドアイテムは #アールヴィヴィアン他財布は #アール財布