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billy　 ビリー　T シャツ レア
商品番号 Y97586664401
商品名

billy　 ビリー　T シャツ レア
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,501 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伝説のブランドビリーのTシャツになりますクラッシュのロンドンコーリングのアルバムジャケットを彷彿とさせるかっこいいデザインになりますMサイズです肩幅が約45cm身幅が約53cmだけが約63cmになります素人寸法のため多少の誤差はお許しくださいお探しの方はぜひどうぞ　通常の古着になりますのでご了承ください
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