billy　 ビリー　T シャツ レア

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商品詳細
伝説のブランドビリーのTシャツになりますクラッシュのロンドンコーリングのアルバムジャケットを彷彿とさせるかっこいいデザインになりますMサイズです肩幅が約45cm身幅が約53cmだけが約63cmになります素人寸法のため多少の誤差はお許しくださいお探しの方はぜひどうぞ 通常の古着になりますのでご了承ください
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